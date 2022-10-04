Зеленський заявив про відсторонення Росії від ICAO: Терористу не місце у глобальній спільноті

Росію у понеділок, 3 жовтня, остаточно відсторонили від ухвалення рішень у світовій авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Не буде більше представників держави-терориста в керівному органі - раді Міжнародної організації цивільної авіації", - зазначив український лідер.

Зеленський вказав, що ICAO - це дуже вагома світова інституція, яка є спеціалізованою установою ООН. За його словами, це дуже промовистий сигнал усім іншим міжнародним організаціям.

"Державу, яка порушила стільки норм міжнародного права, не можна зберігати в будь-яких міжнародних організаціях як нібито нормального учасника. Росії не місце в глобальній спільноті", - додав президент.