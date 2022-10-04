Зеленский заявил об отстранении России от ICAO: Террористу не место в глобальном сообществе

Россию в понедельник, 3 октября, окончательно отстранили от принятия решений в мировой авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
"Не будет больше представителей государства-террориста в руководящем органе - совете Международной организации гражданской авиации", - отметил украинский лидер.
Зеленский указал, что ICAO - это очень весомый мировой институт, который является специализированным учреждением ООН. По его словам, это очень выразительный сигнал всем другим международным организациям.
"Государство, которое нарушило столько норм международного права, нельзя хранить в каких-либо международных организациях как якобы нормального участника. России не место в глобальном сообществе", - добавил президент.
Напомним, в апреле Россию исключили из Совета ООН по правам человека. Решение было одобрено Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.
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