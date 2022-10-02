Зеленський - про успіхи на фронті: Не обмежуються Лиманом

Цього тижня найбільшу частину інформації займає перелік звільнених від ворога населених пунктів у межах оборонної операції, яку проводять ЗСУ.

"Наймедійнішою зараз стала історія Лиману Донецької області, але успіхи наших воїнів не обмежуються тільки Лиманом", - зазначив Зеленський.

Президент розповів, що воїни 129 бригади ТрО Кривого Рогу нещодавно звільнили Архагельське та Миролюбівку.

Він також подякував усім, хто наближає моменти перемог і повертає український прапор на його законні місця на українській землі.

"Дякую усім: від генералів до рядових, від професійних військових, розвідників та спецслужбовців - до волонтерів і кожного, хто допомагає обороняти нашу державу", - додав політик.