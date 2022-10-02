Зеленский - об успехах на фронте: Не ограничиваются Лиманом

На этой неделе наибольшую часть информации занимает перечень освобожденных от врага населенных пунктов в рамках оборонной операции, проводимой ВСУ.

"Самой медийной сейчас стала история Лимана Донецкой области, но успехи наших воинов не ограничиваются только Лиманом", - отметил Зеленский.

Президент рассказал, что воины 129 бригады ТрО Кривого Рога недавно освободили Архагельское и Миролюбовку.

Он также поблагодарил всех, кто приближает моменты побед и возвращает украинский прапор на его законные места на украинской земле.

"Спасибо всем: от генералов до рядовых, от профессиональных военных, разведчиков и спецслужб - до волонтеров и каждого, кто помогает защищать наше государство", - добавил политик.