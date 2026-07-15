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Зеленський розповів про таємну угоду з Близьким Сходом

18:15 15.07.2026 Ср
2 хв
Чому Київ не розкриває деталі домовленості?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Україна та країни Близького Сходу мають домовленість, але Київ її не розкриває з певних причин.

Як повідомляє РБК-Україна, про це український президент розповів під час пресконференції.

"Окремо у нас є домовленість, яку ми не розкриваємо, з Близьким Сходом. Чому? Тому, що вона залежить від вірогідності повного закінчення війни на Близькому Сході", - розповів глава держави.

Президент пояснив, що з настанням миру на Близькому Сході пов'язана антибалістика для України.

"Ми надіємося передусім не через ракети, а тому, що ми бажаємо близькосхідним країнам, людям бажаємо миру, але з цим безумовно пов'язана антибалістика для нашої держави", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 13 липня лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Великої Британії підписали декларацію про заснування коаліції з протиракетної оборони.

Нову ініціативу створили у відповідь на посилення загрози застосування балістичних ракет. Її головною метою є формування інтегрованої системи ПРО, яка посилить і доповнить наявні національні та європейські механізми захисту.

Також нещодавно українська компанія Fire Point презентувала антибалістичні ракети FP-7.x, що розробляються для перспективного комплексу протиповітряної оборони Freyja.

Окрім цього, компанія представила концепцію Freyja як пан'європейського протибалістичного щита, який перебуватиме у спільній власності держав-партнерів.

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Володимир ЗеленськийРакетиБлизький Схід