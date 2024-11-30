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Зеленський розповів, скільки ракет знищили пілоти F-16 під час нещодавнього удару РФ

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

При відбитті нещодавнього російського масованого комбінованого повітряного удару по території України були задіяні винищувачі F-16, надані раніше ЗСУ західними партнерами. Пілоти цих літаків збили сім крилатих ракет ворога.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави Sky News.

За словами Зеленського, багатоцільові винищувачі F-16 у складі Повітряних сил ЗСУ демонструють добрі результати, та високу ефективність у боротьбі з повітряними загрозами з боку РФ. 

""Як працюють F-16 на сьогодні - дуже добре, здебільшого - відмінно", - сказав він.

Разом з тим Зеленський зазначив, що кількість таких літаків західного виробництва у складі Сил оборони України залишається досить обмеженою. Та вони беруть участь у відбиття ворожих атак.

"У нас дуже мала кількість F-16. Що вони роблять зараз? Знищили сім крилатих ракет дві ночі тому. Сім ракет, які летіли по інфраструктурі, цивільній інфраструктурі", - розповів президент.

Останні масовані російські обстріли України

Нагадаємо, російські окупанти 28 листопада при комбінованій атаці по Україні застосували майже 200 ракет і дронів. Завдяки роботі сил та засобів ППО ЗСУ було збито більшу частину з цих ракет і БПЛА ворога. 

Удар РФ по Україні 28 листопада став другим масованим обстрілом за листопад, і одинадцятим за 2024 рік. Він також був здебільшого націлений на енергетичну інфраструктуру.

Також повідомлялося, раніше президент Зеленський розповів, що під час минулої масштабної російської повітряної атаки 17 листопада винищувачі F-16 збили 10 повітряних цілей. А загалом тоді сили ППО ЗСУ знищили 144 цілі противника.

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Володимир ЗеленськийF-16