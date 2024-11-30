Зеленский рассказал, сколько ракет уничтожили пилоты F-16 во время недавнего удара РФ

По словам Зеленского, многоцелевые истребители F-16 в составе Воздушных сил ВСУ демонстрируют хорошие результаты, и высокую эффективность в борьбе с воздушными угрозами со стороны РФ.

"Как работают F-16 на сегодняшний день - очень хорошо, в основном - отлично", - сказал он.

Вместе с тем, Зеленский отметил, что количество таких самолетов западного производства в составе Сил обороны Украины остается достаточно ограниченным. Но они участвуют в отражении вражеских атак.

"У нас очень малое количество F-16. Что они делают сейчас? Уничтожили семь крылатых ракет две ночи назад. Семь ракет, летевших по инфраструктуре, гражданской инфраструктуре", - рассказал президент.

Последние массированные российские обстрелы Украины

Напомним, российские оккупанты 28 ноября при комбинированной атаке по Украине применили почти 200 ракет и дронов. Благодаря работе сил и средств ПВО ВСУ была сбита большая часть этих ракет и БПЛА врага.

Удар РФ по Украине 28 ноября стал вторым массированным обстрелом за ноябрь, и одиннадцатым - за 2024 год. Он тоже был в основном нацелен на энергетическую инфраструктуру.

Также сообщалось, что ранее президент Зеленский рассказал, что во время прошедшей масштабной российской воздушной атаки 17 ноября истребители F-16 сбили 10 воздушных целей. В целом тогда силы ПВО ВСУ уничтожили 144 цели противника.