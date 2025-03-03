Зеленський розповів, скільки ракет, дронів та бомб було запущено Росією по Україні за тиждень

За його словами, минулого тижня російська армія запустила по території України понад 1050 ударних дронів, майже 1300 авіабомб і більш ніж 20 ракет.

"Той, хто хоче переговорів, не б’є по людях навмисно балістикою. Щоб змусити Росію припинити удари, нам потрібна більша спільна сила світу", - зауважив Зеленський.

Він нагадав, що посилення протиповітряного захисту України, підтримка армії та дієві гарантії безпеки, які унеможливлять повернення російської агресії, це те, на чому наразі необхідно зосередитись.

"Справедливість має перемогти. Ми віримо в силу єдності й обов’язково відновимо надійний мир", - написав він.

Удари по Україні 1 березня

Варто нагадати, що у ніч з 28 лютого на 1 березня росіяни масовано атакували Харків дронами. Тоді у місті було зафіксовано 9 прильотів, зокрема, в медичний заклад у центральному районі міста.

Детальніше про наслідки атаки по районам Харкова - читайте в матеріалі РБК-Україна. Також надвечір російські окупанти завдали удар по житловому будинку у Запоріжжі. Внаслідок атаки сталася пожежа.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.