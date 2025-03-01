Удар РФ балістикою по Одесі: пошкоджено припортову інфраструктуру, є постраждалі

Ввечері, 1 березня, росіяни вдарили балістичною ракетою по Одесі. Внаслідок удару є пошкодження припортової інфраструктури, судна, а також постраждали дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

Кіпер додав, що над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби, а медики тим часом надають необхідну допомогу постраждалим.

"Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панамської Республіки, що належить одній із європейських компаній. Поранення отримали двоє чоловіків, співробітників порту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вибух в Одесі пролунав приблизно о 17:47. Перед цим, у низці областей України оголосили повітряну тривогу, а у Повітряних силах поінформували про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.