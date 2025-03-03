Зеленский рассказал, сколько ракет, дронов и бомб было запущено Россией по Украине за неделю

Украина хочет завершения этой войны. Однако Российская Федерация против этого и продолжает воздушный террор Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал президент Владимир Зеленский.
По его словам, на прошлой неделе российская армия запустила по территории Украины более 1050 ударных дронов, почти 1300 авиабомб и более чем 20 ракет.
"Тот, кто хочет переговоров, не бьет по людям намеренно баллистикой. Чтобы заставить Россию прекратить удары, нам нужна большая общая сила мира", - отметил Зеленский.
Он напомнил, что усиление противовоздушной защиты Украины, поддержка армии и действенные гарантии безопасности, которые сделают невозможным возвращение российской агрессии, это то, на чем сейчас необходимо сосредоточиться.
"Справедливость должна победить. Мы верим в силу единства и обязательно восстановим надежный мир", - написал он.
Стоит напомнить, что в ночь с 28 февраля на 1 марта россияне массированно атаковали Харьков дронами. Тогда в городе было зафиксировано 9 прилетов, в частности, в медицинское учреждение в центральном районе города.
Подробнее о последствиях атаки по районам Харькова - читайте в материале РБК-Украина. Также вечером российские оккупанты нанесли удар по жилому дому в Запорожье. В результате атаки произошел пожар.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Впоследствии стало известно, что в ночь на 2 марта российские оккупанты выпустили по Украине 79 беспилотников. Силам ПВО удалось уничтожить 63 дрона, а еще 16 дронов-имитаторов - были локально потеряны.
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