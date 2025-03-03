RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский рассказал, сколько ракет, дронов и бомб было запущено Россией по Украине за неделю

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина хочет завершения этой войны. Однако Российская Федерация против этого и продолжает воздушный террор Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, на прошлой неделе российская армия запустила по территории Украины более 1050 ударных дронов, почти 1300 авиабомб и более чем 20 ракет.

"Тот, кто хочет переговоров, не бьет по людям намеренно баллистикой. Чтобы заставить Россию прекратить удары, нам нужна большая общая сила мира", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что усиление противовоздушной защиты Украины, поддержка армии и действенные гарантии безопасности, которые сделают невозможным возвращение российской агрессии, это то, на чем сейчас необходимо сосредоточиться.

"Справедливость должна победить. Мы верим в силу единства и обязательно восстановим надежный мир", - написал он.

Удары по Украине 1 марта

Стоит напомнить, что в ночь с 28 февраля на 1 марта россияне массированно атаковали Харьков дронами. Тогда в городе было зафиксировано 9 прилетов, в частности, в медицинское учреждение в центральном районе города.

Подробнее о последствиях атаки по районам Харькова - читайте в материале РБК-Украина. Также вечером российские оккупанты нанесли удар по жилому дому в Запорожье. В результате атаки произошел пожар.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Впоследствии стало известно, что в ночь на 2 марта российские оккупанты выпустили по Украине 79 беспилотников. Силам ПВО удалось уничтожить 63 дрона, а еще 16 дронов-имитаторов - были локально потеряны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в УкраинеАтака дроновРакетная атака