Зеленський розповів, скільки ракет, дронів та бомб випустила РФ по Україні за тиждень

За тиждень Росія завдала по Україні сотні ударів. Зокрема, окупанти за сім днів випустили майже 50 ракет.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

За його словами, щодня Росія атакує Україну дронами, ракетами, авіабомбами.

"За цей тиждень - сотні ударів по наших містах і громадах: майже 50 ракет, близько 660 ударних дронів та більш ніж 760 керованих авіабомб було випущено ворогом проти наших людей", - сказав він.

Президент наголосив, що Росія не зупиниться сама, тому світ має змусити її завершити цю жорстоку й неспровоковану агресію.

"Обов’язково потрібно зміцнювати нашу оборону. Нам потрібен кращий захист. ППО, далекобійна зброя, санкційний тиск. Все це допомагає захищати життя тут, в Україні. Дякую всім у світі, хто розуміє важливість цього і продовжує вірити в нашу державу й підтримувати", - зазначив Зеленський.