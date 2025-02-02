Зеленский рассказал, сколько ракет, дронов и бомб выпустила РФ по Украине за неделю

За неделю Россия нанесла по Украине сотни ударов. В частности, оккупанты за семь дней выпустили почти 50 ракет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, ежедневно Россия атакует Украину дронами, ракетами, авиабомбами.

"За эту неделю - сотни ударов по нашим городам и общинам: почти 50 ракет, около 660 ударных дронов и более 760 управляемых авиабомб было выпущено врагом против наших людей", - сказал он.

Президент подчеркнул, что Россия не остановится сама, поэтому мир должен заставить ее завершить эту жестокую и неспровоцированную агрессию.

"Обязательно нужно укреплять нашу оборону. Нам нужна лучшая защита. ПВО, дальнобойное оружие, санкционное давление. Все это помогает защищать жизнь здесь, в Украине. Спасибо всем в мире, кто понимает важность этого и продолжает верить в наше государство и поддерживать", - отметил Зеленский.