Зеленський розповів, скільки ракет, дронів та бомб запустила РФ по Україні за тиждень

Масований удар РФ по Україні 28 листопада

Цього тижня, 28 листопада, російські війська завдали масованого удару по енергетиці України. Ця атака виявилася другою за листопад і одинадцятою з початку 2024 року.

Зазначимо, що під час обстрілу, як розповідав президент України Володимир Зеленський, Росія застосувала ракети "Калібр" із касетними снарядами. Вони значно ускладнюють роботу з ліквідації наслідків.

Загалом окупанти запустили по Україні 188 дронів і ракет. ППО вдалося збити більше половини ворожих цілей. Через те, що удар припав на енергетику, довелося вводити аварійні відключення світла.

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