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Зеленский рассказал, сколько ракет, дронов и бомб запустила РФ по Украине за неделю

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За неделю оккупанты нанесли 120 ударов ракетами и 500 ударов авиабомбами. Также для атак по Украине РФ применила почти 660 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Этой ночью и на этой неделе наши силы ПВО, мобильные огневые группы, все подразделения защиты неба работали для защиты украинцев от российского воздушного террора", - написал он.

Зеленский отметил, что за ночь было сбито более 30 ударных беспилотников.

"Всего в течение недели Россия применила против нас более 500 управляемых авиационных бомб, почти 660 ударных дронов и около 120 ракет различных типов", - рассказал президент.

Он подчеркнул, что ни одна страна мира не сталкивалась с подобными атаками ежедневно в течение такого долгого времени.

"Наше государство устояло, наши Вооруженные Силы продолжают сражаться с агрессором, наши люди работают для сильной Украины, а наши партнеры нас поддерживают. И мы вместе являемся силой, которая заставит Россию к справедливому миру и восстановлению мира и безопасности в Европе. Спасибо всем, кто это понимает и поддерживает нас", - заверил Зеленский.

Масированный удар РФ по Украине 28 ноября

На этой неделе, 28 ноября, российские войска нустроили массированный удар по энергетике Украины. Эта атака оказалась второй за ноябрь и одиннадцатой с начала 2024 года.

Отметим, что во время обстрела, как рассказывал президент Украины Владимир Зеленский, Россия применила ракеты "Калибр" с кассетными снарядами. Они значительно усложняют работу по ликвидации последствий.

В общей сложности оккупанты запустили по Украине 188 дронов и ракет. ПВО удалось сбить больше половины вражеских целей. Из-за того, что удар пришелся на энергетику, пришлось вводить аварийные отключения света.

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