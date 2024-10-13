Зеленський розповів, скільки ракет, бомб та дронів випустила РФ по Україні за тиждень

Росія за останній тиждень випустила по Україні сотні бомб та десятки ракет. Також окупанти атакували Україну 400 ударними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram.

За його словами, лише за цей тиждень росіяни застосували проти України близько 900 керованих авіаційних бомб, понад 40 ракет та 400 ударних дронів різних типів.

Глава держави наголосив, що жоден народ не має проходити такі випробування наодинці. Зеленський додав, що партнери мають можливість допомогти Україні у боротьбі з російською агресією.

"У партнерів є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО, ухвалити рішення для достатньої нашої далекобійності, забезпечити вчасне постачання оборонної допомоги нашим воїнам. Треба не втратити час - треба дати необхідний сигнал рішучості", - зазначив президент.