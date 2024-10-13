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У Київській та Черкаській областях впали уламки російських дронів

Київ, Неділя 13 жовтня 2024 11:10
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У Київській та Черкаській областях впали уламки російських дронів Фото: у двох областях впали уламки "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській та Черкаській областях впали уламки збитих російських дронів. Внаслідок цього є пошкодження будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА та Черкаську ОВА.

У Київській області за ніч двічі оголошували повітряну тривогу. Вона тривала понад 10 годин.

У регіоні працювала ППО, влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не було. Проте у двох районах внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки.

У Черкаській області повітряна тривога тривала теж майже 10 годин. Сили ППО знищили 12 "Шахедів". У Золотоніському районі через падіння уламків пошкоджено кілька будинків. Постраждалих немає.

Голова Черкаської ОВА також зазначив, що у Черкасах спалахнула пожежа на складі з будівельними матеріалами. Фахівці встановлюють причини загоряння.

Нічна атака Росії

В ніч на 13 жовтня російські війська випустили у бік території України 68 дронів-камікадзе. Також окупанти атакували балістикою Полтавську та Одеську області, а по Чернігівській та Сумській областях завдали удару керованими авіаційними ракетами Х-59.

Сили ППО працювали у Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях. Було знищено 31 "Шахед", ще 36 дронів локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ.

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