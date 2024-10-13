У Київській та Черкаській областях впали уламки російських дронів
У Київській та Черкаській областях впали уламки збитих російських дронів. Внаслідок цього є пошкодження будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА та Черкаську ОВА.
У Київській області за ніч двічі оголошували повітряну тривогу. Вона тривала понад 10 годин.
У регіоні працювала ППО, влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не було. Проте у двох районах внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки.
У Черкаській області повітряна тривога тривала теж майже 10 годин. Сили ППО знищили 12 "Шахедів". У Золотоніському районі через падіння уламків пошкоджено кілька будинків. Постраждалих немає.
Голова Черкаської ОВА також зазначив, що у Черкасах спалахнула пожежа на складі з будівельними матеріалами. Фахівці встановлюють причини загоряння.
Нічна атака Росії
В ніч на 13 жовтня російські війська випустили у бік території України 68 дронів-камікадзе. Також окупанти атакували балістикою Полтавську та Одеську області, а по Чернігівській та Сумській областях завдали удару керованими авіаційними ракетами Х-59.
Сили ППО працювали у Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях. Було знищено 31 "Шахед", ще 36 дронів локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ.
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