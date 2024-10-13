У Київській та Черкаській областях впали уламки російських дронів

У Київській та Черкаській областях впали уламки збитих російських дронів. Внаслідок цього є пошкодження будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА та Черкаську ОВА.

У Київській області за ніч двічі оголошували повітряну тривогу. Вона тривала понад 10 годин.

У регіоні працювала ППО, влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не було. Проте у двох районах внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки.

У Черкаській області повітряна тривога тривала теж майже 10 годин. Сили ППО знищили 12 "Шахедів". У Золотоніському районі через падіння уламків пошкоджено кілька будинків. Постраждалих немає.

Голова Черкаської ОВА також зазначив, що у Черкасах спалахнула пожежа на складі з будівельними матеріалами. Фахівці встановлюють причини загоряння.