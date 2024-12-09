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Зеленський розповів скільки КАБів, дронів і ракет Росія запустила за тиждень по Україні

Понеділок 09 грудня 2024 11:22
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Зеленський розповів скільки КАБів, дронів і ракет Росія запустила за тиждень по Україні Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Українські міста та села перебувають під постійними атаками росіян. Російська Федерація постійно застосовує різні способи для обстрілів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Протягом минулого тижня Росія застосувала проти України майже 500 керованих авіабомб, більш ніж 400 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів", - повідомив Зеленський.

За його словами, це є щоденним терором і саме тому ця війна не може залишатися проблемою одного народу.

"Потрібні спільні дії всіх, хто цінує життя, у Європі, в Америці, в усьому світі. Тільки разом ми здатні досягти справедливого миру", - вважає президент.

Обстріли України

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у ніч на 9 грудня Російська Федерація запустила проти України дві ракети, а також 37 дронів. Протиповітряна оборона працювала у дев'яти областях.

Також ми писали, що Російська Федерація за три місяці осені цього року запустила по Україні понад 6000 ракет і безпілотників. Це вчетверо більше, ніж восени 2023 року.

Зокрема, за даними Генштабу, у серпні, вересні та жовтні 2024 року Росія випустила по Україні 4300 ударних безпілотників. Це були як і дрони Shahed, так і БПЛА інших типів, що імітують справжні "Шахеди".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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