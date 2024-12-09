Росія вночі випустила дві ракети й майже 40 дронів: скільки збила ППО
У ніч на 9 грудня Російська Федерація (РФ) запустила проти України дві ракети, а також 37 дронів. Протиповітряна оборона (ППО) працювала у дев'яти областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Вночі терористи атакували Україну:
- двома керованими авіаційними ракетами із повітряного простору над Чорним морем;
- 37-ма дронами типу Shahed й безпілотниками інших типів, що були запущені із районів російських міст Орел та Приморсько-Ахтарськ;
До відбиття повітряної атаки були залучені:
- підрозділи зенітних ракетних військ та РЕБ;
- мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.
Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила:
- дві ракети Х-59/69;
- 18 БпЛА.
ППО працювала у межах Сумської, Полтавському, Дніпропетровської, Чернігівської, Вінницької, Хмельницької, Рівненської, Тернопільської та Одеської областей.
Зокрема 18 дронів були локаційно втрачені. Ще один безпілотник перебуває у повітряному просторі України.
"Через падіння збитих ворожих БпЛА у Вінницькій області пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств", - пишуть Повітряні сили.
Обстріли України
Повномасштабна війна Росії проти України супроводжується регулярними дроновими, ракетними й артилерійськими обстрілами української території. Основними цілями атак є об'єкти критичної інфраструктури, житлові квартали, промислові підприємства та об'єкти енергетичної системи. Часто обстріли призводять до руйнувань, а також жертв серед цивільного населення.
У ніч на 8 грудня Росія атакувала Україну 74 дронами. Тоді ж ППО вдалось знищити 28 безпілотників. Ще 46 дронів були локаційно втрачені.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.