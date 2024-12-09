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Зеленский рассказал сколько КАБов, дронов и ракет Россия запустила за неделю по Украине

Понедельник 09 декабря 2024 11:22
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Зеленский рассказал сколько КАБов, дронов и ракет Россия запустила за неделю по Украине Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Украинские города и села находятся под постоянными атаками россиян. Российская Федерация постоянно применяет различные способы для обстрелов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

"В течение прошлой недели Россия применила против Украины почти 500 управляемых авиабомб, более 400 ударных дронов и почти 20 ракет различных типов", - сообщил Зеленский.

По его словам, это является ежедневным террором и именно поэтому эта война не может оставаться проблемой одного народа.

"Нужны совместные действия всех, кто ценит жизнь, в Европе, в Америке, во всем мире. Только вместе мы способны достичь справедливого мира", - считает президент.

Обстрелы Украины

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 9 декабря Российская Федерация запустила против Украины две ракеты, а также 37 дронов. Противовоздушная оборона работала в девяти областях.

Также мы писали, что Российская Федерация за три месяца осени этого года запустила по Украине более 6000 ракет и беспилотников. Это в четыре раза больше, чем осенью 2023 года.

По данным Генштаба, в августе, сентябре и октябре 2024 года Россия выпустила по Украине 4300 ударных беспилотников. Это были как и дроны Shahed, так и БПЛА других типов, имитирующих настоящие "Шахеды".

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Владимир Зеленский Война в Украине Атака дронов Ракетная атака Российская Федерация
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