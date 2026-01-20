Зеленський назвав формулу протидії "Шахедам" у разі запусків по 1000 на день
Україна змушена готуватися до найгіршого сценарію масованих дронових атак Росії й нарощувати виробництво перехоплювачів у кратних обсягах.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.
Росія прагне запускати до тисячі дронів на добу
За словами Зеленського, Росія ще з минулого року планувала вийти на рівень тисячі ударних дронів на день, однак поки що не досягла цієї мети.
"Середня кількість у них була близько 250 на добу. Зараз я бачу десь 350 - це їхні реальні можливості. Але ми повинні розраховувати на найгірший сценарій", - наголосив президент.
Два перехоплювачі на один "Шахед"
Зеленський підкреслив, що в разі зростання кількості атак Україна має діяти на випередження.
"Якщо росіяни можуть застосовувати, наприклад, тисячу дронів, значить, у нас повинно бути мінімум два перехоплювачі на один "Шахед", - заявив він.
Україна вже виробляє тисячу перехоплювачів на добу
Президент повідомив, що українське виробництво перехоплювачів уже досягло близько тисячі одиниць на добу, однак цього поки недостатньо для повного перекриття загроз.
При цьому перехоплювачів уже більше, ніж підготовлених операторів.
Дефіцит не техніки, а мобільних груп
За словами Зеленського, ключовим викликом наразі є не виробництво, а масштабування людського ресурсу.
"Перехоплювачі вже обігнали кількість наших операторів. Тепер ми маємо наздогнати цю кількість груп, перехоплювачів і відповідних мобільних підрозділів", - пояснив президент.
Він додав, що це завдання добре відоме Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та поставлене новому очільнику Міністерства оборони Михайлу Федорову.
Ставка на партнерство і власне виробництво
Зеленський уточнив, що нарощування спроможностей відбувається, зокрема, в межах двосторонніх партнерських угод, які передбачають фінансування українських оборонних виробництв.
Виробництво дронів-перехоплювачів в Україні
Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що до кінця листопада минулого року Україна планує вийти на рівень виробництва 600–800 дронів-перехоплювачів на добу, однак реалізацію цих планів можуть ускладнити російські удари.
Міністр оборони Денис Шмигаль також наголошував, що найближчим часом країна має досягти показника у 1000 дронів-перехоплювачів щоденно, назвавши це відповіддю на нічні атаки з боку РФ.
Наразі Україна вже має дрони-перехоплювачі, здатні ефективно протидіяти російським "Шахедам", зокрема й версіям із реактивними двигунами.
Крім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про формування в Україні ешелонованої системи перехоплення "Шахедів" за допомогою дронів.