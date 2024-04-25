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Зеленський розповів, що Україна хоче обговорити на завтрашньому "Рамштайні"

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться завтра, 26 квітня. Київ хоче обговорити проблеми, які виникли через призупинення американської допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, Україна вже готується до завтрашнього засідання у форматі "Рамштайн".

"Говоритимемо, зокрема, про те, як швидше подолати складності та проблеми, які накопичилися за півроку, коли ми чекали рішень про американську підтримку", - розповів президент.

Він зазначив, що на політичному рівні питання поновлення допомоги вирішено. Тепер потрібно, щоб вирішили питання наповнення пакетів необхідним озброєнням, а також питання логістики.

Зеленський подякував усім країнам, які в цей час ухвалили нові рішення для допомоги Україні.

Новий "Рамштайн"

Нагадаємо, що зустріч у форматі "Рашмтайн" відбудеться 26 квітня, кілька днів тому оголосила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Попереднє засідання проходило 19 березня. Воно стало вже 20-м. Головними темами стали потреби України у зброї. При цьому деякі союзники анонсували нові постачання військової допомоги ЗСУ.

Зазначимо, що нове засідання "Рамштайну" пройде після того, як у США ухвалили закон з допомогою Україні на понад 60 млрд доларів. Вашингтон вже анонсував перший пакет, до якого увійшли далекобійні ракети ATACMS.

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