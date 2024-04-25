Зеленский рассказал, что Украина хочет обсудить на завтрашнем "Рамштайне"

По его словам, Украина уже готовится к завтрашнему заседанию в формате "Рамштайн".

"Будем говорить, в частности, о том, как быстрее преодолеть сложности и проблемы, которые накопились за полгода, когда мы ждали решений об американской поддержке", - рассказал президент.

Он отметил, что на политическом уровне вопрос возобновления помощи решен. Теперь нужно, чтобы были решены вопросы наполнения пакетов необходимым вооружением, а также вопрос логистики.

Зеленский поблагодарил все страны, которые в это время приняли новые решения для помощи Украине.