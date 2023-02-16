Зеленський розповів, що трапиться, якщо Білорусь нападе на Україну

Зеленський відреагував на погрози Олександра Лукашенка щодо того, що Білорусь буде вести війну разом із російськими військами зі своєї території, якщо хоч один український військовий перетне кордон.

"Сподіваюся, (Білорусь - ред.) не вступить (у війну - ред.)", - сказав він.

При цьому президент заявив, що якщо це все ж таки відбудеться, то Україна буде боротись і обов'язково виживе.

"Якщо так, ми будемо боротися і виживемо. Дозволити Росії знову використовувати Білорусь як плацдарм для нападу було б "великою помилкою", - додав він.