Зеленський розповів, що точно змусить Путіна припинити війну

Київ, П'ятниця 12 вересня 2025 17:33
UA EN RU
Зеленський розповів, що точно змусить Путіна припинити війну Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Ростислав Шаправський, Маловічко Юлія

Росія не пожинає жодних наслідків після своїх злочинів, і єдиний спосіб зупинити агресора - це надійно захистити повітряний простір країн, які знаходяться під загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

РФ не лише уникає відповідальності, а й лишається "проханим гостем"

Президент заявив, що цілеспрямоване проникнення дронів РФ в Польщу залишилось безкарним для агресора, як і його удари по Україні з жахливими наслідками - наприклад обстріл Ярової чи атака на столицю 28 серпня.

"А які наслідки для Росії? Давайте відверто, жодних. За день до нападу на Польщу росіяни вбили 25 людей в селищі Ярова на Донеччині. Звичайні люди. Вони прийшли отримувати пенсію. Це саме ті мешканці Донбасу, про яких Росія каже, що вона їх рятує", - сказав Зеленський.

На тлі перелічених подій він обурився появленням російського прапору на кінофестивалі у Венеції.

"Але це не завадило російському прапору потрапити на один з провідних світових мистецьких заходів. Бо мистецтво, начебто, поза політикою, поза війною. Мистецтво - для живих на фестивалях, а не для мертвих - в українських містах, селах. Як можна винагороджувати росіян за війну тим що їх знов приймають в світі?" - додав Зеленський.

Зеленський вважає, що є кілька способів зупинити Путіна

Росія повинна зіштовхуватись із сильними відповідями на кожен її виклик, вважає президент. Тільки тиском, зокрема економічним, можна зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

Однак, на думку Зеленського, є ще один спосіб зупинити РФ - надійно захистити небо країнам, які знаходиться під загрозою

"Якщо ми разом з партнерами зможемо захищати наш повітряний простір дійсно надійно, від ударів по Польщі, Румунії, Путін втратить сенс його війни. Тільки штурмами на землі Росія не досягне свого, а в морі вони вже втратили можливість оперувати", - підсумував глава держави.

Зеленський вважає, що для захисту України США "мають і можуть" надати системи ППО та бойові літаки.

"Це точно примусить Росію до припинення війни. Тим більше Путін підказує своїми діями, що це варто зробити", - сказав президент.

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня повітряний простір Польщі порушили понад 20 російських літаків. Для нейтралізації загрози в небо підняли чергову авіацію.

9 вересня росіяни скинули авіабомбу на селище Ярова на Донбасі, внаслідок чого загинули понад 20 осіб.

Зазначимо, що на тлі останніх подій в ЄС запланували побудувати "стіну проти дронів" через загрозу з боку РФ.

