Зеленский рассказал, что точно заставит Путина прекратить войну

Россия не пожинает никаких последствий после своих преступлений, и единственный способ остановить агрессора - это надежно защитить воздушное пространство стран, которые находятся под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

РФ не только избегает ответственности, но и остается "прошеным гостем"

Президент заявил, что целенаправленное проникновение дронов РФ в Польшу осталось безнаказанным для агрессора, как и его удары по Украине с ужасными последствиями - например обстрел Яровой или атака на столицу 28 августа.

"А какие последствия для России? Давайте откровенно, никаких. За день до нападения на Польшу россияне убили 25 человек в поселке Яровая в Донецкой области. Обычные люди. Они пришли получать пенсию. Это именно те жители Донбасса, о которых Россия говорит, что она их спасает", - сказал Зеленский.

На фоне перечисленных событий он возмутился появлением российского флага на кинофестивале в Венеции.

"Но это не помешало российскому флагу попасть на одно из ведущих мировых художественных мероприятий. Потому что искусство, вроде бы, вне политики, вне войны. Искусство - для живых на фестивалях, а не для мертвых - в украинских городах, селах. Как можно вознаграждать россиян за войну тем, что их вновь принимают в мире?" - добавил Зеленский.

Зеленский считает, что есть несколько способов остановить Путина

Россия должна сталкиваться с сильными ответами на каждый ее вызов, считает президент. Только давлением, в частности экономическим, можно остановить российского диктатора Владимира Путина.

Однако, по мнению Зеленского, есть еще один способ остановить РФ - надежно защитить небо странам, которые находится под угрозой

"Если мы вместе с партнерами сможем защищать наше воздушное пространство действительно надежно, от ударов по Польше, Румынии, Путин потеряет смысл его войны. Только штурмами на земле Россия не достигнет своего, а в море они уже потеряли возможность оперировать", - подытожил глава государства.

Зеленский считает, что для защиты Украины США "имеют и могут" предоставить системы ПВО и боевые самолеты.

"Это точно принудит Россию к прекращению войны. Тем более Путин подсказывает своими действиями, что это стоит сделать", - сказал президент.