Зеленський розповів, що дасть змогу Україні бути успішною в переговорах цього року

Глава держави розповів, що сьогодні йому доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він розповів про ситуацію на фронті, особливу увагу було приділено Покровському напрямку і Курській операції.

За словами Зеленського, він вдячний усім українським підрозділам, які виконують бойові завдання і роблять це стійко.

"Щоб цього року були успішними в переговорах, українські воїни мають бути стійкими на передовій і результативними у знищенні російських окупантів", - наголосив президент.

За підсумками цих днів і тижнів він відзначив воїнів 225-го та 425-го штурмових полків.