Зеленский рассказал, что позволит Украине быть успешной в переговорах в этом году

Украина может достичь успеха в переговорах уже в этом году, если украинские защитники будут стойкими и продолжат уничтожать российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал, что сегодня ему докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он рассказал о ситуации на фронте, особое внимание было уделено Покровскому направлению и Курской операции.
По словам Зеленского, он благодарен всем украинским подразделениям, которые выполняют боевые задачи и делают это стойко.
"Чтобы в этом году были успешными в переговорах, украинские воины должны быть устойчивы на передовой и результативны в уничтожении российских оккупантов", - подчеркнул президент.
По итогам этих дней и недель он отметил воинов 225-го и 425-го штурмовых полков.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что он считает справедливым условием для начала переговоров возвращение российских оккупантов к линии полномасштабного вторжения.
Также недавно глава украинского государства подчеркивал, что Украина как никогда близка к миру.
В то же время он отмечал, что российский диктатор Владимир Путин боится мирных переговоров с Украиной, поскольку он считает это проигрышем для себя.
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