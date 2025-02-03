RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Зеленский рассказал, что позволит Украине быть успешной в переговорах в этом году

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина может достичь успеха в переговорах уже в этом году, если украинские защитники будут стойкими и продолжат уничтожать российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что сегодня ему докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он рассказал о ситуации на фронте, особое внимание было уделено Покровскому направлению и Курской операции.

По словам Зеленского, он благодарен всем украинским подразделениям, которые выполняют боевые задачи и делают это стойко. 

"Чтобы в этом году были успешными в переговорах, украинские воины должны быть устойчивы на передовой и результативны в уничтожении российских оккупантов", - подчеркнул президент. 

По итогам этих дней и недель он отметил воинов 225-го и 425-го штурмовых полков.  

Условие Зеленского для переговоров

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что он считает справедливым условием для начала переговоров возвращение российских оккупантов к линии полномасштабного вторжения.

Также недавно глава украинского государства подчеркивал, что Украина как никогда близка к миру.

В то же время он отмечал, что российский диктатор Владимир Путин боится мирных переговоров с Украиной, поскольку он считает это проигрышем для себя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМирные переговорыВойна в Украине