Зеленський розповів, що дасть змогу Україні бути успішною в переговорах цього року

Україна може досягти успіху в переговорах уже цього року, якщо українські захисники будуть стійкими і продовжать знищувати російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що сьогодні йому доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він розповів про ситуацію на фронті, особливу увагу було приділено Покровському напрямку і Курській операції.

За словами Зеленського, він вдячний усім українським підрозділам, які виконують бойові завдання і роблять це стійко.

"Щоб цього року були успішними в переговорах, українські воїни мають бути стійкими на передовій і результативними у знищенні російських окупантів", - наголосив президент.

За підсумками цих днів і тижнів він відзначив воїнів 225-го та 425-го штурмових полків.