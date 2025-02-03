Зеленский рассказал, что позволит Украине быть успешной в переговорах в этом году

Украина может достичь успеха в переговорах уже в этом году, если украинские защитники будут стойкими и продолжат уничтожать российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что сегодня ему докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он рассказал о ситуации на фронте, особое внимание было уделено Покровскому направлению и Курской операции.

По словам Зеленского, он благодарен всем украинским подразделениям, которые выполняют боевые задачи и делают это стойко.

"Чтобы в этом году были успешными в переговорах, украинские воины должны быть устойчивы на передовой и результативны в уничтожении российских оккупантов", - подчеркнул президент.

По итогам этих дней и недель он отметил воинов 225-го и 425-го штурмовых полков.