Зеленський розповів сенаторам США про зв'язок між допомогою Україні та успіхами РФ

Результати російської армії на полі бою в Україні залежать від того скільки та яке озброєння мають українські військові.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму зверненні розповів президент Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, він під час розмови з лідером більшості в Сенаті США Чаком Шумером розповів про ситуацію на полі бою. Як заявив президент, те, яку зброю мають українські військові впливає на результат росіян на полі бою.

"Достатність артилерії, достатність далекобійності - це ключові речі для нас, для наших Сил оборони. І, звичайно, дуже активно працюємо, щоб уже в цьому році позбавити російські літаки можливості домінувати в небі поблизу фронту, а також над проєктами спільних оборонних виробництв. Обговорили з американською делегацією відповідні пріоритети", - сказав Зеленський.

Затримка з допомогою США

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи. Своєю чергою президент Джо Байден закликав Палату представників терміново схвалити законопроєкт.

Проте Палата представників США пішла на перерву до 28 лютого, таким чином відклавши розгляд допомоги для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.