Зеленський розповів про розкол в оточенні Путіна через війну в Україні

Розкол у Кремлі: хто хоче зупинити війну

В оточенні російського диктатора немає єдності щодо подальшої долі війни. За словами Зеленського, частина людей навколо глави Кремля виступає за продовження бойових дій, інша - за їх припинення.

Окремо він відзначив позицію російських бізнесменів.

"Бізнесмени розуміють, що російська економіка в жахливому стані", - заявив президент.

Три умови для миру

Зеленський окреслив конкретні кроки, які наближають завершення війни:

Захід - Європа, Канада та США - не знімає санкцій і тисне на тіньовий флот Росії та інші сектори економіки;

Україна залишається сильною на полі бою;

тиск на Росію посилюється по всіх напрямках.

"Якщо західні країни не зніматимуть санкцій, посилять тиск на російський тіньовий флот та інші сектори, а Україна залишатиметься сильною на полі бою, ми будемо ближче до миру", - підкреслив він..

Щодо переговорів загалом позиція Києва залишається незмінною.

"У будь-якому разі ми готові говорити, але ми не віддамо нашої території", - наголосив президент.