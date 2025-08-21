Зеленський розповів про реальний стан на всіх ділянках фронту

Українська армія знищила 90% ворога, який намагався закріпитися на Покровському напрямку. Ситуація на інших ділянках фронту залишається контрольованою.
Про це під час зустрічі з журналістами 20 серпня заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.
Глава держави відзначив, що на Покровському напрямку українські сили майже повністю ліквідували групи окупантів, які прорвалися вглиб позицій.
"Реальний стан фронту. На Покровському напрямку - там, де було просочування через наші лінії, знищуємо окупантів, які пройшли вглиб. Знищено їх на 90%, майже на 100%," - сказав Зеленський.
За словами президента, на інших ділянках фронту ситуація залишається без суттєвих змін. "Що стосується ще Донецької області: 54-та бригада відновлює положення. Що стосується Луганської області: є певні хороші результати," - наголосив він.
Зеленський також повідомив про нарощення сил противника на запорізькому напрямку.
"Запоріжжя: йде нарощення сил противника. Ми повідомляли, що Покровський напрямок і Запоріжжя - буде нарощення. Бачимо, що вони продовжують переведення частини військ з Курського напрямку на Запоріжжя. Наші позиції там не втрачено," - зазначив президент.
Щодо Харківської області ситуація залишається стабільною. "Харків: без змін, все нормально," - сказав глава держави.
Президент також прокоментував ситуацію в районі Куп’янська та Сумської області. "Куп'янськ: у північній частині були диверсійні групи, там також проводиться контрдиверсійна операція. Суми: загроз просування ми не бачимо," - пояснив він.
Окремо Зеленський зупинився на ситуації в Курській області. "В Курській області тримаємо нашу присутність. Завдяки цій присутності на сьогодні десятки тисяч особового складу руськіх там знаходяться та їх не перекидають на Донеччину та інші напрямки," - підсумував президент.
Нагадаємо, 12 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі співвідношення втрат на фронті становить приблизно один до трьох на користь України.
За даними британської розвідки, втрати російської армії у війні проти України в липні 2025 року знизилися до найнижчого рівня з квітня 2024 року.