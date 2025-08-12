ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський назвав втрати ЗСУ за добу: у росіян більші

Вівторок 12 серпня 2025 20:00
UA EN RU
Зеленський назвав втрати ЗСУ за добу: у росіян більші Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук, Мілан Лєліч

Наразі співвідношення втрат на фронті становить приблизно один до трьох на користь України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

"Наведу приклад вчорашнього дня, в цілому приблизно так: у "рускіх" тисяча втрат на добу, це 500 вбитих і 500 поранених. Я зараз не кажу, що там є 10 полонених тощо. Якщо точніше - 968 втрат у Росії, убитих 531 і 428 поранених, 9 в полоні. Ми - 340 втрат за добу: 18 "двохсотих" і 243 "трьохсотих", 79 безвісти зниклих", - сказав він.

За словами Зеленського, співвідношення в особовому складі - 1 до 3 на користь України, артилерії - 1 до 2,4 на користь противника, а FPV-дронів - 1 до 1,4 на користь України.

"Не вистачає грошей на дрони, тому поки 1 до 1,4, хоча ми вважаємо 1 до 2,5 ми можемо легко тримати на нашу користь, навіть 1 до 4 могли б на нашу користь, але шукаємо фінансування у європейських партнерів", - зазначив він.

Втрати росіян на фронті

За минулу добу російська армія втратила близько 980 військових. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну було ліквідовано 1 065 220 російських загарбників.

Сили оборони України також знищили п’ять ворожих танків, стільки ж бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, дві РСЗВ, одну установку ППО, 107 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 106 автомобілів та одну одиницю спеціальної техніки противника.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Збройні сили України
Новини
Зеленський назвав втрати ЗСУ за добу: у росіян більші
Зеленський назвав втрати ЗСУ за добу: у росіян більші
Аналітика
Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа