Зеленский рассказал о реальном положении на всех участках фронта

Украинская армия уничтожила 90% врага, который пытался закрепиться на Покровском направлении. Ситуация на других участках фронта остается контролируемой.
Об этом во время встречи с журналистами 20 августа заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.
Глава государства отметил, что на Покровском направлении украинские силы почти полностью ликвидировали группы оккупантов, которые прорвались вглубь позиций.
"Реальное состояние фронта. На Покровском направлении - там, где было просачивание через наши линии, уничтожаем оккупантов, которые прошли вглубь. Уничтожено их на 90%, почти на 100%", - сказал Зеленский.
По словам президента, на других участках фронта ситуация остается без существенных изменений. "Что касается еще Донецкой области: 54-я бригада восстанавливает положение. Что касается Луганской области: есть определенные хорошие результаты", - подчеркнул он.
Зеленский также сообщил о наращивании сил противника на запорожском направлении.
"Запорожье: идет наращивание сил противника. Мы сообщали, что Покровское направление и Запорожье - будет наращивание. Видим, что они продолжают перевод части войск с Курского направления на Запорожье. Наши позиции там не потеряны", - отметил президент.
По Харьковской области ситуация остается стабильной. "Харьков: без изменений, все нормально," - сказал глава государства.
Президент также прокомментировал ситуацию в районе Купянска и Сумской области. "Купянск: в северной части были диверсионные группы, там также проводится контрдиверсионная операция. Сумы: угроз продвижения мы не видим", - пояснил он.
Отдельно Зеленский остановился на ситуации в Курской области. "В Курской области держим наше присутствие. Благодаря этому присутствию на сегодня десятки тысяч личного состава русских там находятся и их не перебрасывают в Донецкую область и другие направления", - подытожил президент.
Напомним, 12 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас соотношение потерь на фронте составляет примерно один к трем в пользу Украины.
По данным британской разведки, потери российской армии в войне против Украины в июле 2025 года снизились до самого низкого уровня с апреля 2024 года.