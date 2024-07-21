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Зеленський розповів подробиці про візит Сирського на фронт

Неділя 21 липня 2024 22:11
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Зеленський розповів подробиці про візит Сирського на фронт Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці про візит головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента.

Він зазначив, що від Сирського була довга доповідь по фронтовій ситуації. Головнокомандувач ЗСУ сам особисто об'їжджав частину бригад. Ключовим питанням візиту стало забезпечення українських військових.

"Чого саме не вистачає - по кожному напрямку, по всіх наших основних позиціях. Розподіл снарядів та достатня кількість передусім дронів", - уточнив Зеленський.

Президент України наголосив, що дуже важливо, щоб на всіх основних напрямках відчувалось, що "нам є чим завдавати ворогу максимальних втрат".

Нагадаємо, що станом на 16:00, 21 липня, на фронті від початку доби відбулося 58 бойових зіткнень. Найбільшу активність ворог проявляє на Харківському, Куп'янському та Покровському напрямках.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за добу з 20 на 21 липня російські окупанти втратили на війні в Україні 1100 солдатів. Також Сили оборони України знищили ворожу систему ППО і 44 артилерійські системи.

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