Зеленський розповів подробиці про візит Сирського на фронт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента.

Він зазначив, що від Сирського була довга доповідь по фронтовій ситуації. Головнокомандувач ЗСУ сам особисто об'їжджав частину бригад. Ключовим питанням візиту стало забезпечення українських військових.

"Чого саме не вистачає - по кожному напрямку, по всіх наших основних позиціях. Розподіл снарядів та достатня кількість передусім дронів", - уточнив Зеленський.

Президент України наголосив, що дуже важливо, щоб на всіх основних напрямках відчувалось, що "нам є чим завдавати ворогу максимальних втрат".