Ворог активно атакує на Харківському, Куп'янському та Покровському напрямках, - Генштаб

Протягом доби, 21 липня, російські окупанти активно атакують на Харківському, Куп'янському та Покровському напрямках. Для досягнення своїх цілей ворог застосовує усі наявні сили та засоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

У відомстві зазначили, що сьогодні від терористичних атак РФ постраждала низка населених пунктів Сумської та Чернігівської областей. Зокрема, це: Угроїди, Об’єднане, Тур’я, Олександрівка, Олексіївка, Миропілля, Лісківщина, Степок і Могриця.

Разом з тим, під постійним вогнем ворожої авіації перебуває Харківська область. Сьогодні окупанти скинули вже 7 КАБів. Вони цілили у райони населених пунктів Вовчанськ, Липці, Борщова, Глибоке, крім того, завдали удару некерованими авіаційними ракетами по Дехтярному.

Ситуація на фронті

Станом на 16:00, 21 липня, загалом від початку доби на фронті відбулося 58 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку російські окупанти сім разів намагались здійснити штурм оборонних рубежів українського війська в районі Глибокого та Вовчанська. Всі ворожі атаки відбиті підрозділами Сил оборони.

На Куп’янському напрямку противник сім разів активно йшов на позиції підрозділів ЗСУ у районі Синьківки, Стельмахівки, Берестового та Андріївки, два боєзіткнення досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців поблизу Макіївки та Тернів. Три боєзіткнення завершилися без успіху для противника, ще два - триває.

На Сіверському напрямку поблизу населених пунктів Верхньокам’янське та Виїмка оборонці української землі відбили три атаки окупаційної армії.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили два штурми позицій Сил оборони України поблизу Андріївки. На даний час точиться бій. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до чотирьох. Ворог зосередив свої зусилля в районі Північного, Залізного та Нью-Йорку, де відбулось чотири боєзіткнення, три атаки противника досі тривають. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардуванням піддались райони населених пунктів Північне, Нью-Йорк та Торецьк, за сьогоднішній день ворог вже скинув 13 КАБів.

На Покровському напрямку відбулась найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти, за підтримки авіації, здійснили вже 23 спроби потіснити захисників України із займаних позицій в районах Прогресу, Новоселівки Першої, Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового та Уманського. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили шістнадцять атак противника, сім атак ще тривають. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Красногорівки, Георгіївки та Карлівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогоднішній день відбито чотири атаки окупаційної армії.

На Времівському напрямку противник активно застосовує авіацію, вдарив по районам населених пунктів Вугледар, Катеринівка, Урожайне, Старомайорське.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили три невдалих спроби атакувати підрозділи ЗСУ поблизу Роботиного та в напрямку Новоданилівки. Також терористична армія скинула на Степногірськ дві керовані авіаційні бомби.

На Придніпровському напрямку противник завдав авіаційних ударів, скинувши керовані авіаційні бомби по районах населених пунктів Тягинка, Томарине та Бургунка Херсонської області.