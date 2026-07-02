Зеленський розповів про останні контакти зі США та плани зустрітися з Трампом

Умєров спілкувався з Кушнером

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер провели переговори.

Подія відбулася протягом останніх двох днів, повідомив президент України Володимир Зеленський журналістам на місці удару РФ у Дарницькому районі Києва.

Очільник держави також заявив, що все ще чекає на візит спецпредставників США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до України.

Зеленський планує зустрітися з Трампом

Зеленський додав, що сподівається на зустріч з Трампом у кулуарах саміту НАТО в турецькій Анкарі наступного тижня.

Нагадаємо, що цей важливий захід для підтримки України відбудеться 7-8 липня. Наразі заплановано засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ у форматі робочої вечері.

Раніше Зеленський зазначив, що під час саміту НАТО питання надання засобів ППО України має стати одним із ключових результатів. Наша країна вже тривалий час веде переговори з адміністрацією США щодо отримання ліцензій на виробництво ЗРК Patriot.