Зеленский рассказал о последних контактах с США и планах встретиться с Трампом

Американские переговорщики поддерживали связь с Украиной в течение последних двух дней. Это дает надежду на продолжение контактов и на самом высоком уровне.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер провели переговоры.
Событие произошло в течение последних двух дней, сообщил президент Украины Владимир Зеленский журналистам на месте удара РФ в Дарницком районе Киева.
Глава государства также заявил, что все еще ждет визита спецпредставителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Украину.
Зеленский добавил, что надеется на встречу с Трампом в кулуарах саммита НАТО в турецкой Анкаре на следующей неделе.
Напомним, что важное мероприятие для поддержки Украины состоится 7-8 июля. Запланировано заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел в формате рабочего ужина.
Ранее Зеленский отметил, что во время саммита НАТО вопрос предоставления средств ПВО Украины должен стать одним из ключевых результатов. Наша страна уже продолжительное время ведет переговоры с администрацией США по получению лицензий на производство ЗРК Patriot.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что над достижением мирного соглашения работают представители команды президента США Дональда Трампа. Это госсекретарь США Марк Рубио и спецпосланник и бизнесмен Джаред Кушнер.
8 июня президент Украины Владимир Зеленский и посланники президента США обсуждали мирный процесс. По словам президента, разговор со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером был очень положительным.