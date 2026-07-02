Зеленский рассказал о последних контактах с США и планах встретиться с Трампом

Умеров общался с Кушнером

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер провели переговоры.

Событие произошло в течение последних двух дней, сообщил президент Украины Владимир Зеленский журналистам на месте удара РФ в Дарницком районе Киева.

Глава государства также заявил, что все еще ждет визита спецпредставителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Украину.

Зеленский планирует встретиться с Трампом

Зеленский добавил, что надеется на встречу с Трампом в кулуарах саммита НАТО в турецкой Анкаре на следующей неделе.

Напомним, что важное мероприятие для поддержки Украины состоится 7-8 июля. Запланировано заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел в формате рабочего ужина.

Ранее Зеленский отметил, что во время саммита НАТО вопрос предоставления средств ПВО Украины должен стать одним из ключевых результатов. Наша страна уже продолжительное время ведет переговоры с администрацией США по получению лицензий на производство ЗРК Patriot.