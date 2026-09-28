Зеленський розповів про новий план КНДР щодо перекидання військових до Росії

Росія готується додатково залучити 10 тисяч солдатів із Північної Кореї, яких відбирають для підготовки та подальшого перекидання до РФ. За даними української розвідки, понад 8 тисяч північнокорейських військових уже перебувають на території Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського після доповіді Головного управління розвідки.
За словами президента, Росія фактично розпочала додаткову мобілізацію та збільшує кількість людей, яких набирає різними способами. Москва планує нарощувати й залучення іноземців загалом, тим часом Україна має намір інформувати уряди тих країн, громадян яких РФ вербує.
Окремо Зеленський повідомив, що за військову допомогу Росія розраховується з Північною Кореєю, зокрема, технологіями. За його словами, за технічної підтримки Росії у КНДР розгорнули виробництво ударних дронів типу "Shahed".
"...за технічної підтримки Росії на території Північної Кореї розгорнуто виробництво ударних дронів типу "шахед". Це те, як розповзається зло і як загроза життю в одній частині світу поширюється на інші частини світу", - сказав президент.
Військова співпраця Росії та КНДР уже не обмежується постачанням боєприпасів і військових. Передання російських технологій дає Пхеньяну можливість розвивати власне виробництво озброєнь, а отриманий у війні проти України досвід може посилювати військові спроможності Північної Кореї в Азії, зокрема проти Південної Кореї
Нагадаємо, за даними WSJ, Північна Корея почала відпрацьовувати тактику масованих атак, яку застосовують у війні РФ проти України та на Близькому Сході - зокрема КНДР випробовує поєднання дронів та звичайного озброєння.
Крім того, керівник Офісу президента Кирило Буданов давав тривожний прогноз щодо КНДР - за його словами, Північна Корея використовує досвід війни Росії проти України для вдосконалення власного озброєння та розвитку армії, паралельно нарощуючи військову співпрацю з Москвою.