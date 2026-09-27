Дивляться на Росію? Північна Корея почала відпрацьовувати тактику масованих атак, - WSJ

Північна Корея почала відпрацьовувати тактику масованих атак, які застосовуються у війні РФ проти України та Близького Сходу. Зокрема, КНДР відчуває поєднання дронів та звичайного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Як пише видання, цього місяця КНДР вперше провела навчання, а для знищення мети були задіяні дрони, ракети здатні нести ядерні боєголовки, реактивні снаряди і далекобійна артилерія.

У держЗМІ заявили, що навчання були закликали відточити взаємодію різних систем озброєння за допомогою "концентрованого вогню", яке здатне знищити "збройні сили противника організаційно та структурно".

Потім 20 вересня Пхеньян заявив про запуск пари нібито гіберзвукових ракет. Такі відповіді розраховані на політ зі швидкістю, що мінімум у п'ять разів перевищує швидкість звуку, а також здатні долати системи ППО завдяки своїй високій швидкості і можуть змінювати напрямок польоту.

За випробуваннями цих ракет спостерігав глава КНДР Кім Чен Ин, після чого заявив, що ракети є "надсучасною" технологією.

Також у четвер північнокорейські ЗМІ повідомили про випробувальні стрілянини снарядами модернізованої 240-мм реактивної СТС йому залпового вогню з безпілотним "точковим" наведенням.

"(Застосування такої тактики може – ред.) кинути виклик протиповітряній обороні США та союзників", - пише WSJ.

Видання додало, що останнім часом Кім Чен Ин приділяє більше уваги модернізації північнокорейських звичайних озброєнь радянської епохи, навіть незважаючи на те, що продовжує розвивати ядерну програму країни.

При цьому тісніша військова співпраця з Росією сприяє прискоренню цих умов, включаючи використання ракет, поставлених Північною Кореєю проти України.