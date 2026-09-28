Зеленский рассказал о новом плане КНДР по переброске военных в Россию

По словам президента, Россия фактически начала дополнительную мобилизацию и увеличивает количество людей, которых набирает разными способами. Москва планирует наращивать и привлечение иностранцев в целом, в то время как Украина намерена информировать правительства тех стран, граждан которых РФ вербует.

Отдельно Зеленский сообщил, что за военную помощь Россия рассчитывается с Северной Кореей, в том числе технологиями. По его словам, при технической поддержке России в КНДР развернули производство ударных дронов типа "Shahed".

"...при технической поддержке России на территории Северной Кореи развернуто производство ударных дронов типа "шахед". Это то, как расползается зло и как угроза жизни в одной части света распространяется на другие части света", - сказал президент.

Военное сотрудничество России и КНДР уже не ограничивается снабжением боеприпасами и военными. Передача российских технологий дает Пхеньяну возможность развивать собственное производство вооружений, а полученный в войне против Украины опыт может усиливать военные возможности Северной Кореи в Азии, в частности против Южной Кореи.