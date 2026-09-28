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Зеленский рассказал о новом плане КНДР по переброске военных в Россию

23:47 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Зеленский рассказал о новом плане КНДР по переброске военных в Россию Фото: военнослужащие армии КНДР (Getty Images)
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Россия готовится дополнительно привлечь 10 тысяч солдат из Северной Кореи, отбираемых для подготовки и последующей опрокидывания в РФ. По данным украинской разведки, более 8 тысяч северокорейских военных уже находятся на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского после доклада Главного управления разведки.

По словам президента, Россия фактически начала дополнительную мобилизацию и увеличивает количество людей, которых набирает разными способами. Москва планирует наращивать и привлечение иностранцев в целом, в то время как Украина намерена информировать правительства тех стран, граждан которых РФ вербует.

Отдельно Зеленский сообщил, что за военную помощь Россия рассчитывается с Северной Кореей, в том числе технологиями. По его словам, при технической поддержке России в КНДР развернули производство ударных дронов типа "Shahed".

"...при технической поддержке России на территории Северной Кореи развернуто производство ударных дронов типа "шахед". Это то, как расползается зло и как угроза жизни в одной части света распространяется на другие части света", - сказал президент.

Военное сотрудничество России и КНДР уже не ограничивается снабжением боеприпасами и военными. Передача российских технологий дает Пхеньяну возможность развивать собственное производство вооружений, а полученный в войне против Украины опыт может усиливать военные возможности Северной Кореи в Азии, в частности против Южной Кореи.

Напомним, по данным WSJ, Северная Корея начала отрабатывать тактику массированных атак, применяемую в войне РФ против Украины и на Ближнем Востоке - в частности КНДР испытывает сочетание дронов и обычного вооружения.

Кроме того, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов давал тревожный прогноз по КНДР - по его словам, Северная Корея использует опыт войны России против Украины для усовершенствования собственного вооружения и развития армии, параллельно наращивая военное сотрудничество с Москвой.

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