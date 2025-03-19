Зеленський розповів про наступну зустріч України і США

Наступна зустріч команд України і США у Саудівській Аравії буде матиме технічний характер. На ній обговорять часткове припинення вогню і безпеку судноплавства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського на пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.
"Наступна зустріч в Саудівській Аравії мається на увазі, якщо ми будемо говорити про часткове припинення вогню, наприклад, щодо інфраструктури, енергетики тощо, а також буде обговорюватися безпека судноплавства. Це буде технічна команда", - зазначив президент.
За словами глава держави, з боку України на такій зустрічі будуть військові, енергетики та люди, які розуміються на портовій інфраструктурі.
"Це технічний рівень. Це не зовсім та дипломатична зустріч, яка вже була. Хоча, я не виключаю продовження і в такому форматі. З нашого боку точно, якщо ми до цього (припинення вогню, - ред.) йдемо, буде така команда, вона готова, вона працює щоденно", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, минулого тижня, 11 березня, делегації України та США провели перші офіційні переговори у Саудівській Аравії стосовно врегулювання війни. Переговори пройшли у Джидді і тривали вісім годин.
За результатами зустрічі США відновили військову допомогу Україні та обмін розвідданими. Також американська сторона внесла пропозицію про запровадження 30-денного перемир'я. Україна на неї погодилася.
Росія фактично відкидає ідею щодо припинення вогню. Кремль не дав остаточної відповіді, але висуває вимоги.
Варто додати, що президент Володимир Зеленський затвердив клад переговорної групи України для взаємодії з партнерами. Групу очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До неї також входять глава МЗС Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника ОП Павло Паліса.
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