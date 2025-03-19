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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский рассказал о следующей встрече Украины и США

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Следующая встреча команд Украины и США в Саудовской Аравии будет носить технический характер. На ней обсудят частичное прекращение огня и безопасность судоходства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Следующая встреча в Саудовской Аравии подразумевается, если мы будем говорить о частичном прекращении огня, например, по инфраструктуре, энергетике и т.д., а также будет обсуждаться безопасность судоходства. Это будет техническая команда", - отметил президент.

По словам глава государства, со стороны Украины на такой встрече будут военные, энергетики и люди, которые разбираются в портовой инфраструктуре.

"Это технический уровень. Это не совсем та дипломатическая встреча, которая уже была. Хотя, я не исключаю продолжения и в таком формате. С нашей стороны точно, если мы к этому (прекращению огня, - ред.) идем, будет такая команда, она готова, она работает ежедневно", - подчеркнул Зеленский.

 

 

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, на прошлой неделе, 11 марта, делегации Украины и США провели первые официальные переговоры в Саудовской Аравии по урегулированию войны. Переговоры прошли в Джидде и длились восемь часов.

По результатам встречи США возобновили военную помощь Украине и обмен разведданными. Также американская сторона внесла предложение о введении 30-дневного перемирия. Украина на него согласилась.

Россия фактически отвергает идею о прекращении огня. Кремль не дал окончательного ответа, но выдвигает требования.

Стоит добавить, что президент Владимир Зеленский утвердил клад переговорной группы Украины для взаимодействия с партнерами. Группу возглавляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В нее также входят глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиУкраинаСаудовская АравияМирные переговоры