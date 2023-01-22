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Зеленський розповів, якою повинна бути українська освіта у післявоєнний період

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

У післявоєнний період вища освіта в Україні має бути конкурентоспроможною та сучасною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленськогот під час зустрічі зі студентами та викладачами КНУ імені Тараса Шевченка.

"Мені здається, найголовніше, коли будь-яка держава хоче такого студента, хоче такого фахівця. Знань достатньо, щоб бути вільним. Це дуже важливо: не шукати роботу, а бути вільним, щоб за тобою ходив бізнес або державні інституції", - зазначив політик.

Зеленський уточнив, що освіта також має бути актуальною та відповідати потребам сьогодення, при цьому без втрат освітніх стандартів і надбань. За його словами, саме війна продемонструвала, в яких сферах Україні час модернізуватися. Зокрема:

  • ракетні атаки та ворожі удари дронами вказали на потребу захисту та переформатування електромереж;
  • кібератаки - на важливість захисту фінансових інституцій;
  • блекаути - на необхідність розробки та впровадження технологій, які працювали б навіть за умови повного відімкнення всього.

"Ось що я маю на увазі, коли кажу, що освіта повинна бути конкурентоспроможною та сучасною. Сучасні професії. Ми повинні знати, що ми не зможемо більше жити так, як жили. І ми повинні побудувати державу, яка буде зразком безпеки. І мені здається, у нас для цього є всі шанси", - додав президент.

Нагадаємо, Зеленський підкреслив, що швидкість завершення війни залежить від двох речей.

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