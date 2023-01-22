RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский рассказал, каким должно быть украинское образование в послевоенный период

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

В послевоенный период высшее образование в Украине должно быть конкурентоспособным и современным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время встречи со студентами и преподавателями КНУ имени Тараса Шевченко.

"Мне кажется, самое главное, когда любое государство хочет такого студента, хочет такого специалиста. Знаний достаточно, чтобы быть свободным. Это очень важно: не искать работу, а быть свободным, чтобы за тобой ходил бизнес или государственные институции", - отметил он. политик.

Зеленский уточнил, что образование также должно быть актуальным и отвечать потребностям, при этом без потерь образовательных стандартов и достояний. По его словам, именно война продемонстрировала, в каких областях Украине пора модернизироваться. В частности:

  • ракетные атаки и вражеские удары дронами указали на необходимость защиты и переформатирования электросетей;
  • кибератаки - на важность защиты финансовых институтов;
  • блекауты - на необходимость разработки и внедрения технологий, которые работали бы даже при условии полного отключения всего.

"Вот что я имею в виду, когда говорю, что образование должно быть конкурентоспособным и современным. Современные профессии. Мы должны знать, что мы не сможем больше жить так, как жили. И мы должны построить государство, которое будет образцом безопасности. И мне кажется, у нас для этого есть все шансы", - добавил президент.

Напомним, Зеленский подчеркнул, что скорость завершения войны зависит от двух вещей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленскийоброзование