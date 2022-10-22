Зеленський розповів, якою має бути відповідь на ядерний шантаж Росії

Світ має відповідати на ядерний шантаж Росії атакувати "центри прийняття рішень" в Україні. І це не залежить від того, знаходиться Україна в НАТО чи ні.

"Що стосується використання ядерної зброї. Я наведу приклад. Ми зараз сидимо і чуємо постійні заклики, що Росія повинна ударити по "центру прийняття рішень", - пояснив Зеленський.

За його словами, світ повинен відповідати. І тут не важливо чи Україна - країна НАТО, чи не країна НАТО.

"Сьогодні в Європі на Європейському континенті нікому не дозволено шантажувати як терорист. Якщо меседж звучить, що буде удар по "центру прийняття рішень", то відповідь світу повинна бути наступна: Дивись, якщо ти удариш по Банковій, то буде удар туди, де ти знаходишся. Якщо ти так зробиш, то ти повинен знати, що через секунду буде удар по "центру прийняття рішень" у твоїй державі. Це ніякий не шантаж", - додав президент.