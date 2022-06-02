В Москве снова угрожают ударами по украинским центрам принятия решений: названо условие

Россия угрожает нанести ракетные удары по центрам принятия решений Украины в случае, если ВСУ использует американскую технику для атаки территорий РФ.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на " ТАСС ", об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"В случае, если эти виды вооружений (оружие США - ред.) будут использованы против российских территорий, у вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений", - заявил Медведев.

При этом он подчеркнул, что целями станут "и Минобороны, и Генштаб, и все что угодно". Также российский чиновник снова пригрозил ударами "по центру принятия решений вне Киева".