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В Москве снова угрожают ударами по украинским центрам принятия решений: названо условие

Новина українською →
Четверг 02 июня 2022 23:00
В Москве снова угрожают ударами по украинским центрам принятия решений: названо условие Фото: замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия угрожает нанести ракетные удары по центрам принятия решений Украины в случае, если ВСУ использует американскую технику для атаки территорий РФ.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"В случае, если эти виды вооружений (оружие США - ред.) будут использованы против российских территорий, у вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений", - заявил Медведев.

При этом он подчеркнул, что целями станут "и Минобороны, и Генштаб, и все что угодно". Также российский чиновник снова пригрозил ударами "по центру принятия решений вне Киева".

Напомним, ранее Медведев заявлял, что войска РФ атаковали бы командные пункты Украины вне столицы, если бы президент США Джо Байден решил передать ВСУ ракетные системы с возможностью достать до российской территории.

Также мы писали, что, по словам Медведева, условия по перемирию, которые озвучил президент Украины Владимир Зеленский, являются "невыполнимыми и категоричными".

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