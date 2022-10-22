Зеленский рассказал, каким должен быть ответ на ядерный шантаж России
Мир должен отвечать на ядерный шантаж России атаковать "центры принятия решений" в Украине. И это не зависит от того, находится Украина в НАТО или нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Что касается использования ядерного оружия. Я приведу пример. Мы сейчас сидим и слышим постоянные призывы, что Россия должна ударить по "центру принятия решений", - пояснил Зеленский.
По его словам, мир должен отвечать. И здесь не важно Украина страна НАТО или не страна ли НАТО.
"Сегодня в Европе на Европейском континенте никому не позволено шантажировать как террорист. Если месседж звучит, что будет удар по "центру принятия решений", то ответ мира должен быть следующий: Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар туда, где ты находишься. Если ты так поступишь, то ты должен знать, что через секунду будет удар по "центру принятия решений" в твоем государстве. Это никакой не шантаж", - добавил президент.
Напомним, что в РФ неоднократно угрожали ударами по украинским центрам принятия решений.
Сегодня российские войска ударили ракетами по Ровно, в городе есть "прилеты" по объекту критической инфраструктуры. По предварительным данным, обошлось без жертв.
В субботу, 22 октября 2022 года, российские войска выпустили по Украине 36 ракет, но большую часть удалось сбить.
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