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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський розповів, якою бачить Україну через 5-10 років після війни

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна буде країною Європейського союзу через 10-20 років після війни.

Про це під час зустрічі зі студентами розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За словами президента, не варто загадувати про те, що буде у майбутньому. Але вже зараз є зрозумілі речі того, що буде з Україною після війни.

"Є речі, які зрозумілі, і я впевнений на 100%, що так воно і буде. Країна ЄС, дуже вірю, що країна НАТО. Я думаю, що так і буде, що ми це дотиснемо. Впевнений, що Україну будуть відбудовувати багато країн, не весь світ, але безумовно Україна буде відбудовуватись", - розповів президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та інші українські чиновники неодноразово наголошували на тому, що Росію під керівництвом Путіна треба перемогти. Тільки так можна припинити її агресію.

Зокрема, Зеленський наголошував, що якщо Україна не переможе Росію, наступними можуть стати Литва, Латвія, Естонія, Молдова.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нещодавно наголошував, що західні союзники не просять Україну вести переговори з Росією щодо заморожування війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Війна в УкраїніВолодимир Зеленський